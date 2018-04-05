На Ставрополье три человека погибли в аварии с рефрижератором 

В Ставропольском крае на 16-м километре трассы Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское ВАЗ-2101 столкнулся с грузовым рефрижератором Isuzu. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и вылетел на встречку", — сказали в ведомстве.
Как сообщается, водитель ВАЗа и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир, а также водитель рефрижератора госпитализированы. В управлении ГИБДД отметили, что водитель грузовика был пристегнут ремнем безопасности, поэтому избежал более серьезных травм.
В настоящий момент сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии.