Автомобиль сбил пешехода в центре Петрозаводска (видео)

Водитель, двигавшийся по проспекту в сторону железнодорожного вокзала, пропустил одного пешехода, но наехал на другого.

Авария с участием пешехода произошла сегодня в 16:46 на проспекте Ленина в районе гостиницы Северная в карельской столице, передает dtpptz.ru. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо.ру».

На кадрах видно, как автомобиль движется в сторону площади Гагарина. Перед «зеброй» водитель притормаживает, пропуская пешехода, а затем начинает двигаться. В этот момент на проезжую часть выходит другой пешеход, который попадает под колеса. На кадрах видно, что сбитый человек не сразу поднимается, к нему начинают подходить люди.