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Автомобиль сбил пешехода в центре Петрозаводска (видео)
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Автомобиль сбил пешехода в центре Петрозаводска (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Водитель, двигавшийся по проспекту в сторону железнодорожного вокзала, пропустил одного пешехода, но наехал на другого.
Авария с участием пешехода произошла сегодня в 16:46 на проспекте Ленина в районе гостиницы Северная в карельской столице, передает dtpptz.ru. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо.ру».
На кадрах видно, как автомобиль движется в сторону площади Гагарина. Перед «зеброй» водитель притормаживает, пропуская пешехода, а затем начинает двигаться. В этот момент на проезжую часть выходит другой пешеход, который попадает под колеса. На кадрах видно, что сбитый человек не сразу поднимается, к нему начинают подходить люди.
По материалам: ptzgovorit.ru
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