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Автомобиль BMW столкнулся с автобусной остановкой в Москворечье-Сабурово
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Автомобиль BMW столкнулся с автобусной остановкой в Москворечье-Сабурово 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
На юге Москвы произошло ДТП: водитель автомобиля BMW допустил столкновение с автобусной остановкой, пострадавших нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«На юге столицы в районе д. 55 по ул. Москворечье произошло ДТП: автомобиль BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта. В момент аварии на остановке людей не было, водитель легковой машины не пострадал», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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