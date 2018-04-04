Автомобиль BMW столкнулся с автобусной остановкой в Москворечье-Сабурово

На юге Москвы произошло ДТП: водитель автомобиля BMW допустил столкновение с автобусной остановкой, пострадавших нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На юге столицы в районе д. 55 по ул. Москворечье произошло ДТП: автомобиль BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта. В момент аварии на остановке людей не было, водитель легковой машины не пострадал», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.