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Автомобиль врезался в автобусную остановку на юге Москвы
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Автомобиль врезался в автобусную остановку на юге Москвы 

Газета.Ru 46 минут назад
Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на юге Москвы, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».
"На юге столицы в районе д. 55 по ул. Москворечье произошло ДТП: автомобиль BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта. В момент аварии на остановке людей не было, водитель легковой машины не пострадал", — сообщили в ГИБДД.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По итогам выяснения причин и обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве автомобиль врезался в автобус, стоящий на остановке.
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