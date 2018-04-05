Автомобиль врезался в автобусную остановку на юге Москвы

"На юге столицы в районе д. 55 по ул. Москворечье произошло ДТП: автомобиль BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта. В момент аварии на остановке людей не было, водитель легковой машины не пострадал", — сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов . По итогам выяснения причин и обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве автомобиль врезался в автобус, стоящий на остановке.