Иномарка столкнулась с павильоном автобусной остановки на юге Москвы

На остановку общественного транспорта в районе улицы Москворечье наезд совершил автомобиль BMW

В столичном районе Москворечье-Сабурово иномарка въехала в остановку общественного транспорта. Авария произошла в районе дома № 55 по улице Москворечье.

Пока не известно, что стало причиной аварии — техническая неисправность, человеческий фактор или внешние обстоятельства (дорожное покрытие, погодные явления) — на месте работают сотрудники ГИБДД

— Автомобиль BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта. В момент аварии на остановке людей не было, водитель легковой машины не пострадал, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по столице.

ПО ТЕМЕ

Три человека пострадали в ДТП на юге столицы

ГИБДД устанавливает причину аварии с участием трамвая и пешехода на юге Москвы