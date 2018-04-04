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Иномарка столкнулась с павильоном автобусной остановки на юге Москвы
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Иномарка столкнулась с павильоном автобусной остановки на юге Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На остановку общественного транспорта в районе улицы Москворечье наезд совершил автомобиль BMW.
В столичном районе Москворечье-Сабурово иномарка въехала в остановку общественного транспорта. Авария произошла в районе дома № 55 по улице Москворечье.
Пока не известно, что стало причиной аварии — техническая неисправность, человеческий фактор или внешние обстоятельства (дорожное покрытие, погодные явления) — на месте работают сотрудники ГИБДД.
— Автомобиль BMW допустил наезд на остановку общественного транспорта. В момент аварии на остановке людей не было, водитель легковой машины не пострадал, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по столице.
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