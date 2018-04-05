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Иномарка врезалась в автобусную остановку на юге Москвы
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Иномарка врезалась в автобусную остановку на юге Москвы 

РИАМО 49 минут назад
На улице Москворечье в столице водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку, в момент столкновения людей на остановке не было, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного управления ГИБДД РФ по Москве.
По его словам, ДТП произошло накануне вечером у дома 55 на улице Москворечье.
«Автомобиль BMW не справился с управлением и совершил столкновение с остановкой общественного транспорта», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в момент дорожно-транспортного происшествия на остановке людей не было, а также водитель машины не пострадал.
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