Иномарка врезалась в автобусную остановку на юге Москвы

На улице Москворечье в столице водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку, в момент столкновения людей на остановке не было, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного управления ГИБДД РФ по Москве.

По его словам, ДТП произошло накануне вечером у дома 55 на улице Москворечье.

«Автомобиль BMW не справился с управлением и совершил столкновение с остановкой общественного транспорта», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в момент дорожно-транспортного происшествия на остановке людей не было, а также водитель машины не пострадал.