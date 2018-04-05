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Ночной гонщик снес остановку на юге Москвы
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Ночной гонщик снес остановку на юге Москвы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На юге столицы ликвидируют последствия ночной аварии. На улице Москворечье иномарка протаранила автобусную остановку. По словам очевидцев, и водитель BMW, и его пассажир были пьяны. Оба получили травмы, помощь им была оказана на месте. Людей на остановке в поздний час не было, так что обошлось без пострадавших. Что сейчас происходит на месте происшествия?
Иномарка полностью снесла павильон остановки на улице Москворечье. О том, что в этом месте останавливаются автобусы, сейчас говорит лишь информационное табло небольшого размера. Кроме того, на месте ДТП разбросаны детали от влетевшей в остановочный комплекс машины. Много битого стекла.
Произошло все поздно вечером в районе 22 часов. Водитель BMW не справился с управлением. Предположительно, он был пьян. В момент аварии рядом с ним был пассажир. Помощь им была оказана на месте. К счастью, людей на остановке в этот момент не было, поэтому никто не пострадал.
Скорее всего, был нарушен скоростной режим. С утра движение в городе плотное, присутствовали характерные для утреннего времени заторы.
Труднее всего было автомобилистам на МКАДе: там образовался затор длиной в 16,5 километра от Дмитровского шоссе до 99-го километра. Там можно было потерять почти два часа.
Каширское шоссе ехало со скоростью всего пять километров в час по направлению в центр, также как и шоссе Энтузиастов. Чуть быстрее было движение на Третьем транспортном кольце. Везде скорость движения не превышала 10 километров в час.
Примерно так же автомобили ехали и по Садовому кольцу. Затруднения были в районе Смоленского и Зубовского бульвара, Крымского моста, улиц Житная, Валовая и Зацепский вал.
Традиционные заторы можно было видеть в центре: улицы Тверская, Балчуг, Большая Лубянка, набережные Кремлевская и Софийская. Автолюбителей просят быть внимательными и, по возможности, объезжать проблемные участки.
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