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На трассе Адлер — Красная Поляна столкнулись пять машин, два человека погибли
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На трассе Адлер — Красная Поляна столкнулись пять машин, два человека погибли 

Вести.Ru 37 минут назад
В результате ДТП погибли два человека. Такие данные сообщила СМИ пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как уточняется, двойная авария произошла в 20:20 по московскому времени. В первом ДТП столкнулись «ГАЗель» и KIA. Никто не пострадал. Увидев эту аварию, рядом остановилась еще одна «ГАЗель». За ней ехала «Нива», она начала притормаживать, но в нее врезался Mercedes, который ехал сзади и не успел среагировать на ситуацию. В итоге «Нива» влетела в «ГАЗель». Погибли два человека, по пострадавшим пока нет информации, передает РИА Новости.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками ДПС организовано движение в объезд, уточнили представители регионального МВД.
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