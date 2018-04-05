BMW запустила подписку на автомобили за $2 тысячи в месяц

Porsche и Немецкий автоконцерн BMW , вслед за Volvo Audi , запустил сервис подписки на автомобили. Минимальный пакет обойдется в $2 тысячи в месяц, следует из сообщения компании.

За $2 тысячи клиент сможет на месяц арендовать X5, BMW 4 и 5 серии. Использование M4, M5, M6 или внедорожников X5M и X6M будет стоить $3,7 тысячи. Пока опция доступна только в американском городе Нэшвилл, однако в случае удачного тестирования будет распространена и на другие города присутствия BMW.

В месячный пакет вне зависимости от его стоимости входят техническое обслуживание автомобиля, страховка и программа «Помощь на дорогах». Сотрудники BMW при покупке подписки доставят машину в назначенное клиентом место и время.

Ранее автоконцерн Ford показал тестовую поездку своего беспилотного автомобиля в Майами. Ford будет тестировать два типа автомобиля: сине-белые беспилотники с программным обеспечением от Argo и автомобиль, с помощью которого компания будет доставлять пиццу в партнерстве с Domino Pizza.

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