Ещё
BMW запустила подписку на автомобили за $2 тысячи в месяц
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW запустила подписку на автомобили за $2 тысячи в месяц 

Inc. 38 минут назад
Фото: Inc.
Немецкий автоконцерн BMW, вслед за Volvo, Porsche и Audi, запустил сервис подписки на автомобили. Минимальный пакет обойдется в $2 тысячи в месяц, следует из сообщения компании.
За $2 тысячи клиент сможет на месяц арендовать X5, BMW 4 и 5 серии. Использование M4, M5, M6 или внедорожников X5M и X6M будет стоить $3,7 тысячи. Пока опция доступна только в американском городе Нэшвилл, однако в случае удачного тестирования будет распространена и на другие города присутствия BMW.
В месячный пакет вне зависимости от его стоимости входят техническое обслуживание автомобиля, страховка и программа «Помощь на дорогах». Сотрудники BMW при покупке подписки доставят машину в назначенное клиентом место и время.
Ранее автоконцерн Ford показал тестовую поездку своего беспилотного автомобиля в Майами. Ford будет тестировать два типа автомобиля: сине-белые беспилотники с программным обеспечением от Argo и автомобиль, с помощью которого компания будет доставлять пиццу в партнерстве с Domino Pizza.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Apple запатентовала VR-технологию для беспилотников. Пассажиры смогут бороться с зомби и летать на дельтаплане В Словакии деятельность Uber приостановили из-за требований местных таксистов Глава Waymo выступил в защиту беспилотников после смертельной аварии c автопилотом Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей133
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем260
Ввоз ряда автомобилей в РФ упрощен
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение