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В Омске рабочий погиб в бетономешалке
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В Омске рабочий погиб в бетономешалке 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб 37-милетний местный житель.
По предварительным данным, днем 4 апреля в Ленинском административном округе Омска рабочего частной компании при выполнении работ затянуло в бетономешалку. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия, сообщается на  сайте
регионального СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
По данным портала
Om1.ru, трагедия произошла, когда рабочие ООО «Профиль» выполняли строительные работы в микрорайоне Порт-Артур. Как уточняет
"Омскрегион", там рабочие строят многоквартирный жилой дом.
В какой-то момент перестала работать бетономешалка. Один из рабочих решил посмотреть, что произошло. При проверке машина неожиданно снова включилась, мужчину затянуло внутрь. Коллеги не смогли его спасти. Рабочий скончался на месте.
Как сообщила «Омскрегион» следователь следственного отдела по Ленинскому округу Мария Шефлер, выясняются все обстоятельства несчастного случая, в том числе, был ли погибший официально трудоустроен, проходил ли он инструктаж по технике безопасности.
По данным
НГС Омск, погибший работал на стройке жилого дома всего неделю. Первый инструктаж по технике безопасности он прошел 2 апреля. По предварительным сведениям, мужчина был бетонщиком или стропальщиком.
Выяснилось, что объектом занимались три компании, и в какой именно работал мужчина, пока неизвестно. Расследование продолжается.
Согласно сведениям Государственной инспекции труда по Омской области, самой опасной для работников региона сферой является обрабатывающее производство, затем идет строительство, сообщает
"Омск Здесь". За год погибло четыре строителя.
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