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Во Владивостоке охранник супермаркета устроил беспредел, угнав служебную машину
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Во Владивостоке охранник супермаркета устроил беспредел, угнав служебную машину 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дневное время в полицию поступило сообщение от администратора одного из супермаркета в Первореченском районе об угоне служебной машины с продуктами. По словам звонившего, хищение авто совершил охранник торговой точки, который позже вернул его со следами аварии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ходе разбирательства стражи порядка опросили подозреваемого, который полностью признал свою вину. Мужчина пояснил, что без разрешения взял с целью покататься служебную машину, а потом попал на ней в ДТП. После этого охранник пригнал автомобиль обратно на стоянку супермаркета.
По словам администратора, в результате случившегося пострадала не только сама машина, но и находившиеся в ней продукты. Общий ущерб от действий злоумышленника превысил 150 тысяч рублей.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Теперь охраннику торговой точки предстоит возместить причиненный ущерб.
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