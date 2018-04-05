Во Владивостоке охранник супермаркета устроил беспредел, угнав служебную машину

В дневное время в полицию поступило сообщение от администратора одного из супермаркета в Первореченском районе об угоне служебной машины с продуктами. По словам звонившего, хищение авто совершил охранник торговой точки, который позже вернул его со следами аварии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В ходе разбирательства стражи порядка опросили подозреваемого, который полностью признал свою вину. Мужчина пояснил, что без разрешения взял с целью покататься служебную машину, а потом попал на ней в ДТП. После этого охранник пригнал автомобиль обратно на стоянку супермаркета.

По словам администратора, в результате случившегося пострадала не только сама машина, но и находившиеся в ней продукты. Общий ущерб от действий злоумышленника превысил 150 тысяч рублей.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Теперь охраннику торговой точки предстоит возместить причиненный ущерб.