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В Новосибирске придумали искусственный интеллект для светофора
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В Новосибирске придумали искусственный интеллект для светофора 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Компоненты «умной дороги» — это датчики движения автомобилей и пешеходов, модули управления светофорами и уличным освещением, метеодатчики. «Например, „умный светофор“. В него вмонтирована электронная система мониторинга потока автомобилей. Если потока с примыкающей дороги нет, то „красный“ на главной дороге не загорается», — объясняет принцип действия директор компании-разработчика Константин Бакун. По такому же принципу могут работать пешеходные переходы, регулируя переключение сигналов не по таймеру, а по показанию видеокамеры, которая фиксирует наличие или отсутствие пешеходов, желающих перейти дорогу.
Еще один элемент «умной дороги», разрабатываемый новосибирскими инженерами — электронное табло, которое будет отражать дорожную ситуацию впереди: есть ли пробка, не ведутся ли дорожные работы, имеется ли гололед и прочее. Это позволит водителям вовремя ориентироваться и искать обходные пути в случае неблагоприятных дорожных условий.
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