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На Уралмаше парень разбил стекло головой в столкновении двух легковушек
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На Уралмаше парень разбил стекло головой в столкновении двух легковушек 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Накануне вечером на перекрёстке Бакинских Комиссаров — Коммунистическая дорогу не поделили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. Молодой человек за рулём «четырнадцатой» въехал «десятке» в бок и пострадал в столкновении.
— Он разбил лобовое стекло своим лбом, — рассказала знакомая водителя по имени Ирина, — у него было сотрясение, но в больницу ехать отказался.
Водитель «четырнадцатой» после аварии утверждал, что ехал на зеленый свет, а мужчина на ВАЗ-2110 пытался проскочить перекрёсток. Водитель «десятки» все обвинения отрицал. Виновника установит ГИБДД.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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