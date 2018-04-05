На Уралмаше парень разбил стекло головой в столкновении двух легковушек

Накануне вечером на перекрёстке Бакинских Комиссаров — Коммунистическая дорогу не поделили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110. Молодой человек за рулём «четырнадцатой» въехал «десятке» в бок и пострадал в столкновении.

— Он разбил лобовое стекло своим лбом, — рассказала знакомая водителя по имени Ирина, — у него было сотрясение, но в больницу ехать отказался.

Водитель «четырнадцатой» после аварии утверждал, что ехал на зеленый свет, а мужчина на ВАЗ-2110 пытался проскочить перекрёсток. Водитель «десятки» все обвинения отрицал. Виновника установит ГИБДД

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