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Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму
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Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского штата Колорадо, пытавшийся убить малолетнего сына в ДТП, приговорен к 20 годам тюрьмы. Об этом пишет The Denver Post.
31-летний Натан Вайтцель (Nathan Weitzel) в феврале был признан виновным в покушении на убийство первой степени (так в США называется заранее спланированное умышленное убийство). «Это крайне серьезное преступление, невинный ребенок пострадал и очень легко мог погибнуть», — заявил судья.
Мужчина устроил ДТП в августе 2016 года. На своем автомобиле он разогнался до 120 километров в час и врезался в стоящие на парковке машины. Сам Вайтцель перед этим пристегнулся, однако ремни на кресле сына, которому тогда было два с половиной года, закреплять не стал. В результате мальчик сломал ногу, получил сотрясение мозга и рассечение лба. Ему пришлось наложить 20 швов, пишет New York Post.
Отец рассказал следователям, что употреблял кокаин. Он также пояснил, что расправиться с сыном решил из-за слишком большой ответственности, а он не считал себя настоящим мужчиной и потому не смог бы воспитывать ребенка. Также сообщалось, что на убийство Вайтцель решился, смотря, как его сын играет в парке.
Первоначально американцу предъявили еще шесть других обвинений, в том числе в жестоком обращении с ребенком и нападении. Их сняли в обмен на чистосердечное признание в попытке убийства. После 20 лет в тюрьме мужчина также проведет пять лет под наблюдением.
В марте сообщалось о жительнице Гонконга, которую арестовали по подозрению в убийстве шестилетнего внука в местном отеле для свиданий. На шее ребенка обнаружили следы удушения.
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