«Провоцируют аварии»: на Вторчермете водители стали объезжать перекопанную дорогу по «встречке»

На Вторчермете автомобилисты стали грубо нарушать правила дорожного движения, чтобы сократить себе путь. Как сообщил один из местных жителей, это стало происходить после того, как перекопали улицу Зенитчиков. Водители, двигающиеся из центра в сторону 2-й Новосибирской, стали объезжать ремонтируемый участок двигаясь во встречном направлении по односторонней дороге на Патриса Лумумбы

— Это стало происходить, как только начался ремонт. Ездят во встречном направлении, провоцируют аварии, — рассказал Екатеринбуржец Владимир, — вынуждают других участников движения резко перестраиваться. Создают аварийные ситуации.

Ещё один способ хитрого объезда перекопанного участка на Зенитчиков придумали те, кто едет со Вторчермета в сторону центра. Эти водители стали съезжать с Зенитчиков на Патриса Лумумбы через пешеходный переход (в районе дома по Патриса Лумумбы, 23). Правда, для некоторых водителей это закончилось тем, что они застряли в рыхлом снегу.