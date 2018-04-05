На Алтае осудили водителя, по вине которого пассажир стал инвалидом

Водителя, по вине которого пассажир стал инвалидом, осудили в Заринском районе Алтайского края.

Как сообщает прокуратура, роковое ДТП произошло в июле 2017 года. Мужчина ехал на большой скорости и не справился с управлением на крутых поворотах. Машину занесло, она опрокинулась в кювет.

Пассажир серьезно пострадал, у него парализовало нижние конечности, и передвигаться самостоятельно он больше не может.

Водителя приговорили к ограничению свободы на 2 года 2 месяца, также он выплатит потерпевшему 650 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.