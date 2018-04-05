Водитель джипа погиб от наехавшего ГАЗа

Еще одно трагическое происшествие на этой же трассе случилось буквально за несколько дней до описанных событий. «Вечером 2 апреля в 23.25 в Барабинском районе на трассе „Иртыш“ 28-летний водитель грузового автомобиля „Скания“ при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „КИА-Спортейдж“.

На месте происшествия от полученных травм скончался 32-летний водитель автомобиля » КИА », — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Обе машины отбросило на обочину. Цистерна грузовика упала на бок, в то время как корейский автомобиль получил критические повреждения и перевернулся на крышу.

Происшествие широко обсуждалось в социальных сетях, одной из возможных причин пользователи социальных сетей называют гололедные явления на дорогах региона.