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Водитель джипа погиб от наехавшего ГАЗа
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Водитель джипа погиб от наехавшего ГАЗа 

Все новости Новосибирской области 40 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Еще одно трагическое происшествие на этой же трассе случилось буквально за несколько дней до описанных событий. «Вечером 2 апреля в 23.25 в Барабинском районе на трассе „Иртыш“ 28-летний водитель грузового автомобиля „Скания“ при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „КИА-Спортейдж“.
На месте происшествия от полученных травм скончался 32-летний водитель автомобиля »КИА», — рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Обе машины отбросило на обочину. Цистерна грузовика упала на бок, в то время как корейский автомобиль получил критические повреждения и перевернулся на крышу.
Происшествие широко обсуждалось в социальных сетях, одной из возможных причин пользователи социальных сетей называют гололедные явления на дорогах региона.
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