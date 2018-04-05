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Спасатели Алматы получили новые мини-эвакуаторы
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Спасатели Алматы получили новые мини-эвакуаторы 

Мир24 30 минут назад
Фото: Мир24
Спасатели Алматы получили новую технику — специальные мини-эвакуаторы, сообщает телеканал «МИР 24».
Маневренность и мобильность машин позволяет в считанные минуты освободить проезжую часть от автомобилей, которые мешают работе спасателей и пожарных. Все манипуляции оператор может проводить как снаружи, так из салона.
Их служба
И пожароопасна, и трудна
«Здесь работает один сотрудник службы спасения, который знает как использовать эту модель под любым углом, в зависимости от того как припаркован или как стоит автомобиль, может подъехать к данной машине, чтобы ее эвакуировать», — отметила руководитель пресс-службы Службы спасения Алматы Гуаухар Нокербекова.
Эвакуаторы будут также использовать дорожные полицейские, чтобы убирать машины после ДТП. Сейчас в столице Казахстана 20 таких мобильных погрузчиков.
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