Общественники предложили ограничить скорость авто в Челябинске до 40 км/ч

Скорость, с которой разрешено двигаться транспорту в Челябинске, нужно ограничить до 40 км/ч, с такой инициативой выступили активисты движения «Гражданский патруль».

По словам общественников, существующее ограничение до 60 км/ч вместе с «лимитом» в 20 км/ч является причиной многочисленных ДТП, в которых тяжёлые травмы получают и пешеходы, и водители.

«От слов мы перешли к делу и уже направили письма в Администрацию города и ГИБДД с предложением ограничить скорость 40 км/ч в центре города (конечно, без учета «бесплатного» лимита в 20 км/ч). Мы убеждены, что такое решение не ущемит интересов автомобилистов, но окажет большое влияние на развитие города. Со временем зона 40 км/ч должна распространиться и на другие территории Челябинска», — говорят представители «Гражданского патруля».

Общественники приводят ряд положительных изменений, которые должны последовать за введением ограничения. Среди них — уменьшение транзитного потока через центр города, поскольку автомобилисты захотят чаще использовать объездные маршруты. Активисты также уверены, что снижение разрешённой скорости скажется на уменьшении экологической нагрузки и повышении привлекательности пешеходных маршрутов, а также общественного транспорта.

Напомним, ранее житель Челябинска в соцсети предложил сделать на тротуарах стоп-линии для пешеходов.