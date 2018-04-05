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У торгового центра Happy Молл погибли двое саратовцев
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У торгового центра Happy Молл погибли двое саратовцев 

Новости Саратова 58 минут назад
Фото: Новости Саратова
Смертельное ДТП произошло ночью на Вольском тракте.
Очевидцы происшествия рассказали интернет-изданию «Новости Саратова», что возле торгово-развлекательного комплекса «Happy Молл» в световую опору врезалась Lada Granta. По предварительной информации, за рулем отечественного автомобиля находился 30-летний мужчина. В салоне был пассажир.
От столкновения с придорожным столбам оба мужчины погибли на месте ДТП. Прибывшим на место происшествия медикам осталось только констатировать гибель саратовцев. Дорожная полиция выясняет детали ДТП, приведшего к гибели людей.
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