У торгового центра Happy Молл погибли двое саратовцев 

Смертельное ДТП произошло ночью на Вольском тракте.
Очевидцы происшествия рассказали интернет-изданию «Новости Саратова», что возле торгово-развлекательного комплекса «Happy Молл» в световую опору врезалась Lada Granta. По предварительной информации, за рулем отечественного автомобиля находился 30-летний мужчина. В салоне был пассажир.
От столкновения с придорожным столбам оба мужчины погибли на месте ДТП. Прибывшим на место происшествия медикам осталось только констатировать гибель саратовцев. Дорожная полиция выясняет детали ДТП, приведшего к гибели людей.