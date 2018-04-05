Ещё
«Огненный автобус»: эксперты озвучили причины пожара в уфимской маршрутке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Огненный автобус»: эксперты озвучили причины пожара в уфимской маршрутке 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
Машинисты Павловского автобусного завода рассказали, почему на проезжей части в Уфе вдруг загорелся автобус.
Машина, которой было всего шесть лет, ни разу не проходила техобслуживание в официальной сервисной сети ПАЗа. Начали разбираться, что стало причиной возгорания, и обнаружили на автобусе прикрепленные газовые баллоны.
— Причиной горения стала неисправность бензонасоса. «Гаражные переделки» во многих случаях могут служить причиной ДТП или поломок автобусов, — сообщили специалисты Павловского автобусного завода.
Автобус загорелся днем 2 апреля возле торгового центра «Июнь». Пассажиры успели эвакуироваться, а водитель выбежал из транспорта и попытался сбить открытое пламя тряпкой. На помощь ему поспешил другой автолюбитель с огнетушителем.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе на прохожего рухнула глыба снега Массовая авария под Уфой: «Рено Меган» «обнял» столб На трассе в Башкирии столкнулись легковушка и УАЗ: погиб мужчина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей138
Ввоз ряда автомобилей в РФ упрощен
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение