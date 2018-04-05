«Огненный автобус»: эксперты озвучили причины пожара в уфимской маршрутке

Машинисты Павловского автобусного завода рассказали, почему на проезжей части в Уфе вдруг загорелся автобус.

Машина, которой было всего шесть лет, ни разу не проходила техобслуживание в официальной сервисной сети ПАЗа. Начали разбираться, что стало причиной возгорания, и обнаружили на автобусе прикрепленные газовые баллоны.

— Причиной горения стала неисправность бензонасоса. «Гаражные переделки» во многих случаях могут служить причиной ДТП или поломок автобусов, — сообщили специалисты Павловского автобусного завода.

Автобус загорелся днем 2 апреля возле торгового центра «Июнь». Пассажиры успели эвакуироваться, а водитель выбежал из транспорта и попытался сбить открытое пламя тряпкой. На помощь ему поспешил другой автолюбитель с огнетушителем.