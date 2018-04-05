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В Уфе легковушка сбила перебегавшего дорогу пешехода
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В Уфе легковушка сбила перебегавшего дорогу пешехода 

ufa1.ru 32 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В ночь на 5 апреля на улице Менделеева 25-летний водитель отечественной легковушки «четырнадцатой» модели сбил пешехода. Под колеса попала 53-летняя жительница Белебеевского района. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.
— От удара пострадавшая получила травмы. Медики ее госпитализировали, — рассказали в ГИБДД по Башкирии.
ДТП со сбитым пешеходом произошло и в городе Туймазы. Там 34-летний водитель «десятки» сбил 29-летнего местного жителя. Мужчина также перебегал дорогу в неположенном месте. С травмами его доставили в больницу.
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