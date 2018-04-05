В Уфе легковушка сбила перебегавшего дорогу пешехода

В ночь на 5 апреля на улице Менделеева 25-летний водитель отечественной легковушки «четырнадцатой» модели сбил пешехода. Под колеса попала 53-летняя жительница Белебеевского района. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

— От удара пострадавшая получила травмы. Медики ее госпитализировали, — рассказали в ГИБДД по Башкирии.

ДТП со сбитым пешеходом произошло и в городе Туймазы. Там 34-летний водитель «десятки» сбил 29-летнего местного жителя. Мужчина также перебегал дорогу в неположенном месте. С травмами его доставили в больницу.