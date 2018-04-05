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В регионе «ГАЗ» врезался во внедорожник на обочине, погиб водитель
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В регионе «ГАЗ» врезался во внедорожник на обочине, погиб водитель 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области автомобиль «ГАЗ» совершил столкновение с внедорожником на обочине дороги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В Новосибирской области водитель в возрасте 50 лет за рулем иномарки Jeep Grand Cherokee погиб на месте автоаварии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днем, 4 апреля на автотрассе Р-254 «Иртыш». Мужчина в возрасте 24 лет, управляя автомобилем «ГАЗ» следовал в сторону Новосибирска, а на 1123-м километре трассы не справился с управлением и врезался в Jeep Grand Cherokee, который был припаркован на обочине. Сообщается, что в иномарке погиб водитель.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
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