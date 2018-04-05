Погиб врезавшийся в столб балаковец

Житель города Балаково скончался во время ДТП на шлюзовом мосту.

Водителю ВАЗ-2106, разбившегося при столкновении со столбом, было всего 19 лет. Медики не смогли спасти молодого водителя, который умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об том интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали очевидцы происшествия.

Напомним, накануне, вечером 4 апреля «шестерка», спускаясь с моста, влетела в световую опору. Автомобиль буквально разорвало пополам. Спасателям пришлось доставать из покореженного автомобиля водителя, который получил несовместимые с жизнью травмы.