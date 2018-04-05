В Балакове погиб врезавшийся в столб 19-летний водитель

В Балаково Саратовской области вчера случилась смертельная авария. Как сообщили очевидцы, ДТП с летальным исходом произошло около 17:00 около моста Победы. На съезде со шлюзового моста по направлению к ГЭС легковушка снесла столб.

На огромной скорости автомобиль ВАЗ-2106 протаранил опору. За рулем находился 19-летний парень. Шансов выжить у него не было, поскольку автомобиль смяло в лепешку.

Сотрудники областной службы спасения с помоью специнструмента деблокировали юношу. Врачи пытались его реанимировать, но парень умер по пути в больницу.