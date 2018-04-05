На Дону столкнулись «Лада» и Renault: пострадали три человека

В Ростовской области случилось ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла накануне на трассе М-4 «Дон» под городом Шахты.

По предварительной информации, 26-летний водитель такси на Renault Logan не справился с управлением. Его машина выехала на встречку и врезалась в « Ладу », за рулем которой находился 62-летний мужчина.

— В результате происшествия травмы получили оба водителя и один из пассажиров, возраст и личность которого выясняются. Пострадавших доставили в больницу, — сообщили в ГИБДД.

В начале марта на донской трассе произошло ДТП, в котором также пострадали три человека.