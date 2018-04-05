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На Дону столкнулись «Лада» и Renault: пострадали три человека
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На Дону столкнулись «Лада» и Renault: пострадали три человека 

161.ru 12 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области случилось ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла накануне на трассе М-4 «Дон» под городом Шахты.
По предварительной информации, 26-летний водитель такси на Renault Logan не справился с управлением. Его машина выехала на встречку и врезалась в «Ладу», за рулем которой находился 62-летний мужчина.
— В результате происшествия травмы получили оба водителя и один из пассажиров, возраст и личность которого выясняются. Пострадавших доставили в больницу, — сообщили в ГИБДД.
В начале марта на донской трассе произошло ДТП, в котором также пострадали три человека.
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