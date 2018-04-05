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Столкновение двух большегрузов полностью перекрыло трассу «Сортавала»
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Столкновение двух большегрузов полностью перекрыло трассу «Сортавала» 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники ГИБДД за полтора часа сумели восстановить движение по одной из главных дорог республики.
По предварительным данным ГИБДД республики, сегодня около 5:10 утра на 202-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в результате дорожного-транспортного происшествия было полностью перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. От столкновения один из автомобилей развернуло поперек проезжей части.
На месте ДТП инспекторы ДПС контролировали ситуацию и решали вопросы с другими службами для освобождения проезжей части. Путь объезда места ДТП осуществлялся по региональной дороге на съездах с А-121 на 196 км и 219 км.
В 6:45 на месте ДТП движение было восстановлено полностью.
По материалам: ptzgovorit.ru
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