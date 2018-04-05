Столкновение двух большегрузов полностью перекрыло трассу «Сортавала»

Сотрудники ГИБДД за полтора часа сумели восстановить движение по одной из главных дорог республики.

По предварительным данным ГИБДД республики, сегодня около 5:10 утра на 202-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в результате дорожного-транспортного происшествия было полностью перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. От столкновения один из автомобилей развернуло поперек проезжей части.

На месте ДТП инспекторы ДПС контролировали ситуацию и решали вопросы с другими службами для освобождения проезжей части. Путь объезда места ДТП осуществлялся по региональной дороге на съездах с А-121 на 196 км и 219 км.

В 6:45 на месте ДТП движение было восстановлено полностью.