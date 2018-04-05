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В Камышлинском районе два человека получили травмы в ДТП
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В Камышлинском районе два человека получили травмы в ДТП 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла в на 1170 километре трассы М5 «Урал». В Камышлинском районе столкнулись МАЗ, Geely Emgrand и «Газель». Последствия аварии оказались более, чем серьезными — потребовались аварийно-спасательный работы. По информации Центра по делам ГО, пожарной безопасности и ЧС Самарской области, с помощью гидравлического инструмента пожарные деблокировали двух пострадавших водителей, которых передали в руки медикам скорой помощи. Рулевой грузовика МАЗ не пострадал. Отмечается, что в результате удара в автомобиле последнего возникла угроза возгорания. Специалистам пришлось вскрыть капот и отключить аккумулятор. Причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
ФОТО: Центр по делам ГО, пожарной безопасности и ЧС Самарской области
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