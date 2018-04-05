Прокурор Гатчины планирует отобрать права у неадекватного водителя

Гатчинский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании действия водительского удостоверения 62-летнего мужчины, который страдает хроническим психическим расстройством и алкоголизмом.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, права водитель получил в 2012 году. При этом с 2009 года он состоит на учете в наркологическом кабинете, поэтому остается загадкой, как он собрал все необходимые справки.

Помимо этого, ранее мужчина был освобожден от уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренное ст. 264, ч. 1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) из-за принудительного наблюдения и лечения у психиатра.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, нарушитель страдает психическим расстройством и алкоголизмом.