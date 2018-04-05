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В Кетовском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили
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В Кетовском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
По предварительной информации около 02.30 часов на 238 километре автодороги «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» 27-летний житель Оренбургской области, управляя автомобилем HONDA Prelude, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем SCANIA, под управлением 39-летнего жителя Республики Татарстан. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, 4 апреля на территории Курганской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. Из них в 2 дорожно-транспортных происшествиях 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства всех ДТП устанавливаются.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1463 нарушения Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 8 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1110 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
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