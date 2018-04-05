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Оренбургским водителям советуют пока не менять зимнюю резину
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Оренбургским водителям советуют пока не менять зимнюю резину 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
МЧС по Оренбургской области напоминает об опасности гололеда и рекомендует водителям не торопиться менять зимнюю резину на летнюю.
Сейчас погода в области крайне изменчива, и это необходимо учитывать при движении на авто. Для безопасности езды следует адекватно оценивать ситуацию и быть крайне внимательным к погодным условиям.
Во избежание ДТП, которые в весенний период особенно актуальны, необходимо соблюдать все правила дорожного движения. Сотрудники МЧС рекомендуют водителям не совершать резких маневров на дороге и выбирать скоростной режим, руководствуясь не только существующими ограничениями скоростного режима на участке, но также погодными условиями на дороге и состоянием проезжей части.
Во избежание наезда на пешеходов следует снижать скорость авто близ пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, лечебных и особенно образовательных учреждений.
В этот период на дорогах рекомендуется быть особенно внимательными пешеходам и помнить, что во время гололеда тормозной путь автомобиля резко увеличивается. Переходя дорогу по пешеходному переходу, следует убедиться, что автомобиль остановился, и только потом продолжать движение. В темное время суток для максимальной безопасности на дороге желательно использовать одежду со светоотражающими элементами.
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