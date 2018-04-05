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Безработный в Чертаново Южном избил водителя такси и забрал его машину
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Безработный в Чертаново Южном избил водителя такси и забрал его машину 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция раскрыла ограбление водителя такси в Чертаново Южном, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в ночь на 4 апреля в полицию с заявлением о грабеже обратился мужчина 1984 г. рождения, работающий таксистом. «Оперативники выяснили, что на 32 км внутренней стороны МКАД пассажир нанес заявителю побои и открыто похитил у него автомобиль Hyundai Solaris, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 700 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.
Таксист получил перелом носа и ссадину на шее, потерпевшему оказали необходимую медпомощь. А сотрудники МВД той же ночью остановили в Мытищинском районе похищенную иномарку, которой управлял безработный гражданин 1981 г. рождения. Мужчину изобличили в содеянном, против него возбуждено уголовное дело о грабеже. Ведется следствие.
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