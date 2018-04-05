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Жители Рябково остались без воды из-за очередной аварии
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Жители Рябково остались без воды из-за очередной аварии 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В курганском Рябково с 10 часов 5 апреля нет холодной воды. Авария произошла на водоводе по адресу ул. Чернореченская, 63а.
Как уточняют в АО «Водный союз», отключенными от водоснабжения оказались потребители по адресам:
— Чернореченская, 24 (детский сад), 63, 63а, 57, 45;
— ул. Школьная, 3, 5, 7, 9;
— ул. Анфиногенова, 5, 7, 9, 11.
Подача холодной воды будет восстановлена после устранения причины аварии.
Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан.
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