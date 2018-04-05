Жители Рябково остались без воды из-за очередной аварии

В курганском Рябково с 10 часов 5 апреля нет холодной воды. Авария произошла на водоводе по адресу ул. Чернореченская, 63а.

Как уточняют в АО «Водный союз», отключенными от водоснабжения оказались потребители по адресам:

— Чернореченская, 24 (детский сад), 63, 63а, 57, 45;

— ул. Школьная, 3, 5, 7, 9;

— ул. Анфиногенова, 5, 7, 9, 11.

Подача холодной воды будет восстановлена после устранения причины аварии.

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан.