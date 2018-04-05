Группа разбора: ищем логику в странном штрафе за непропуск пешехода на Ленина

Каждую неделю в рубрике «Группа разбора» вместе с нашими экспертами мы рассматриваем различные ситуации, в которые попадают автомобилисты. Это могут быть спорные аварии, проблемы со страховыми компаниями или разногласия с сотрудниками ГИБДД

И в сегодняшнем выпуске мы разберем странный штраф, который нашей читательнице выписал гаишник.

Ситуация

Вечер четверга, машин на дорогах уже немного. Жительница Екатеринбурга Татьяна не спеша (на спидометре было 40 километров в час) едет по Ленина в сторону Московской. В тот момент, когда ее машина подъехала к светофору, замигал зеленый сигнал, но правила не запрещают продолжить движение, что она и сделала. Чуть впереди ехал автобус — у него за перекрестком находится остановка, куда он и съехал.

Все было спокойно, но вдруг на дорогу выходит гаишник — он тормозит машину, которая ехала по второму ряду, а также Татьяну. Для нее такой ход дела был полной неожиданностью, поскольку никаких видимых нарушений она вроде бы не совершила. Но у сотрудника ДПС было другое видение ситуации.

— Я подала ему документы. Он мне сообщил, что я проехала на мигающий зеленый и это правила разрешают. Но я якобы притормозила перед рельсами, чтобы не убивать подвеску, хотя этого не было, и в это время пешеходам загорелся зеленый. И они из-за меня не смогли перейти дорогу — им пришлось ждать, пока я проеду. В ответ я сказала, что никаких пешеходов на проезжей части не было, так как в этом случае я остановилась бы и пропустила их, — рассказала Татьяна про общение с сотрудником ГИБДД.

Она попросила показать ей какие-то доказательства, что все было именно таким образом, как описывает гаишник. Но он заявил, что у него записи нет.

— Я ему пыталась объяснить, что для пешеходов просто не мог еще загореться зеленый. Он заявил, что его слов достаточно, а если что-то не устраивает, то могу пойти в суд, — рассказала Татьяна. — У меня как назло заглючил регистратор, и я не смогла просмотреть запись на месте. Гаишник сказал, чтобы потом видео посмотрела, а после этого нашла его и извинилась за свои слова.

Надеемся, что сотрудник ДПС также прочитает эту серию «Группы разбора».

Мнение экспертов о выписанном штрафе

— У меня такое впечатление, что гаишники зачастую просто не знают, куда прилепить непропуск пешеходов. Где я его только не встречаю!

В данном случае независимо от того, загорелся пешеходам зеленый или не загорелся, у водителя не возникает обязанности уступать им дорогу, так как он едет в прямом направлении. Единственное, что может обязать его пропустить, — это ситуация, описанная в пункте правила 10.1, который говорит, что, если вы видите опасность для движения, снижайте скорость вплоть до остановки. В ситуации, которая на видео, Татьяна не должна была пропускать пешеходов. Пусть мне хоть один гаишник покажет, где в ПДД написано обратное.

Во-вторых, гаишнику, похоже, пора проверить зрение, так как пешеходам горел красный свет. Младший лейтенант злоупотребил тем обстоятельством, что девушка не смогла на месте включить запись на видеорегистраторе. Это, кстати, повод отложить рассмотрение дела: если вы не можете ознакомиться с доказательствами, которые есть, то это железобетонный аргумент, чтобы вынести решение позднее.

В итоге же он выписал штраф, который высосан из пальца! Считаю, что такое решение должно быть поводом для дисциплинарного взыскания младшему лейтенанту.

Татьяна обязательно должна оспорить штраф в суде или в ГИБДД, но я бы — сразу в суд. Сделать это можно в течение десяти дней после вынесения постановления. Жалобу можно отправить по почте или отнести лично в суд (в этом случае надо три экземпляра). Также можно сразу приложить диск с записью.

Максим Едрышов, автоправозащитник:

— Если смотреть на конкретную ситуацию, которая есть на видеозаписи, то девушка ничего не нарушила. Выезд на мигающий сигнал светофора ПДД не запрещен, пешеходам горел красный (запрещающий) сигнал светофора, и они не имели права переходить проезжую часть.

Это видео интересно тем, что на самом деле, в соответствии с ПДД, водитель, выехавший на перекресток, обязан его покинуть вне зависимости от сигнала светофора. При этом если он остановится для пропуска пешеходов, то фактически нарушит данное требование правил. У пешеходов же, в свою очередь, нет обязанности уступать дорогу водителю, завершающему проезд перекрестка. В этой ситуации необходимо руководствоваться здравым смыслом и пунктом 1.5 ПДД, в котором говорится, что участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. А данная ситуация возникла исключительно из-за того, что инспектор выбрал такое место несения службы. В итоге ему ничего не видно — ни сигналов водителям, ни светофора для пешеходов.

В прошлых выпусках «Группы разбора» мы выясняли, кто виноват в аварии на ВИЗе, анализировали ДТП на Объездной. Рассказывали об опыте екатеринбуржца, который защитил свой двор от автохамов, установив запрещающие парковку знаки. Теперь нарушителей там увозят на эвакуаторе. На прошлой же неделе мы опубликовали инструкцию о том, как правильно оформить ДТП без многочасовых очередей в ГИБДД.