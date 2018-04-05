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В ДТП на трассе «Колыма» погибла 17-летняя школьница
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В ДТП на трассе «Колыма» погибла 17-летняя школьница 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Еще две девушки получили серьезные травмы.
Авария произошла вчера около 17 часов на 106-м километре трассы, сообщает ИА YakutiaMedia. По предварительным данным, 31-летний водитель Toyota Allion не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП смертельные травмы получила 17-летняя пассажирка ученица 11 класса. В ДТП пострадали еще две школьницы 2001 и 2000 годов рождения. У одной из девушек черепно-мозговая травма, у другой — ушиб позвоночника.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Напомним, в марте в Сунтарском районе погиб 28-летний водитель автомашины «Скания». Он осуществлял буксировку съехавшего в кювет автомобиля. Произошел срыв троса, и закрепленный металлический лом пробил лобовое стекло «Скании» и ударил водителя в грудь.
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