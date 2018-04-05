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В одном из городов Башкирии сожгли дорогую иномарку
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В одном из городов Башкирии сожгли дорогую иномарку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Салавате подожгли элитную иномарку BMW 520-й серии.
Владелец припарковал автомобиль на улице Нуриманова и ушел спать. Рано утром, около пяти, его разбудила взбесившаяся сигнализация. Выглянул в окно и ужаснулся — иномарка полыхала. Хозяин тут же вызвал на место пожарных.
Вызов поступил в 5:14, на место приехали сразу две машины и шесть пожарных, которые залили водой автомобиль. Потушили «бэху» через полчаса.
— От огня сильно поврежден моторный отсек, разбито стекло. Рассматриваются две версии: неисправность внутренних узлов и поджог, но точную причину установят дознаватели, — сообщили Ufa1 в пресс-службе МЧС по Башкирии.
В сообществе «БашДТП» появилось видео с моментом поджога иномарки. На записи видно, что возле машины стоят двое людей. Автомобиль загорается, и двое мужчин скрываются. Через несколько минут к автомобилю подбегает хозяин.
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