В одном из городов Башкирии сожгли дорогую иномарку

В Салавате подожгли элитную иномарку BMW 520-й серии.

Владелец припарковал автомобиль на улице Нуриманова и ушел спать. Рано утром, около пяти, его разбудила взбесившаяся сигнализация. Выглянул в окно и ужаснулся — иномарка полыхала. Хозяин тут же вызвал на место пожарных.

Вызов поступил в 5:14, на место приехали сразу две машины и шесть пожарных, которые залили водой автомобиль. Потушили «бэху» через полчаса.

— От огня сильно поврежден моторный отсек, разбито стекло. Рассматриваются две версии: неисправность внутренних узлов и поджог, но точную причину установят дознаватели, — сообщили Ufa1 в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В сообществе «БашДТП» появилось видео с моментом поджога иномарки. На записи видно, что возле машины стоят двое людей. Автомобиль загорается, и двое мужчин скрываются. Через несколько минут к автомобилю подбегает хозяин.