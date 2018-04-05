Ещё
СМИ: «КамАЗ» начал разработку летающих автомобилей для пассажирских перевозок
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «КамАЗ» начал разработку летающих автомобилей для пассажирских перевозок 

RB.ru 55 минут назад
Фото: RB.ru
По данным издания, «КамАЗ» разрабатывает летающий автомобиль с рабочим названием «Пегас», который будет весить примерно 1,5 т. Автомобиль будет состоять из двух платформ: наземной и воздушной. Двигатель автомобиля — электрический, двигатель летающего модуля — классический, внутреннего сгорания. Скорость на земле составит 100 км/ч, а в воздухе — 150 км/ч. Запас хода в автомобильном варианте пока составляет 100 км, длительность полета неизвестна.
По предварительной оценке, стоимость «Пегаса» будет в районе $150 тысяч. Предполагается выпустить отдельно пассажирский и грузовой вариант летающего авто.
Издание отмечает, что «КамАЗ» в первую очередь ориентируется на создание варианта летающего авто для такси, когда участие человека ограничено только выбором маршрута и высоты полета.
В пресс-службе «КамАЗа» прямо не подтвердили разработку, отметив, что компания постоянно находится в поисках новых идей и трендов. Там напомнили, что «КамАЗ» уже ведет разработки в области беспилотного транспорта и электроавтомобилей.
По данным «Бизнес Online» летающим автомобилем в «КамАЗе» занимается замгендиректора Сергей Назаренко, который курирует в компании инновационные разработки.
RB.ru: последние новости
Илон Маск снова решил «спать на заводе» на фоне проблем с производством Model 3 Акции Tesla рухнули на фоне заявления Маска о «банкротстве» компании Илон Маск «с грустью» объявил о «банкротстве» Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Новый кроссовер Volkswagen Tayron замечен на тестах
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей138
Смягчить закон о 0,3 промилле
Ввоз ряда автомобилей в РФ упрощен
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение