СМИ: «КамАЗ» начал разработку летающих автомобилей для пассажирских перевозок

По данным издания, «КамАЗ» разрабатывает летающий автомобиль с рабочим названием «Пегас», который будет весить примерно 1,5 т. Автомобиль будет состоять из двух платформ: наземной и воздушной. Двигатель автомобиля — электрический, двигатель летающего модуля — классический, внутреннего сгорания. Скорость на земле составит 100 км/ч, а в воздухе — 150 км/ч. Запас хода в автомобильном варианте пока составляет 100 км, длительность полета неизвестна.

По предварительной оценке, стоимость «Пегаса» будет в районе $150 тысяч. Предполагается выпустить отдельно пассажирский и грузовой вариант летающего авто.

Издание отмечает, что «КамАЗ» в первую очередь ориентируется на создание варианта летающего авто для такси, когда участие человека ограничено только выбором маршрута и высоты полета.

В пресс-службе «КамАЗа» прямо не подтвердили разработку, отметив, что компания постоянно находится в поисках новых идей и трендов. Там напомнили, что «КамАЗ» уже ведет разработки в области беспилотного транспорта и электроавтомобилей.

По данным «Бизнес Online» летающим автомобилем в «КамАЗе» занимается замгендиректора Сергей Назаренко, который курирует в компании инновационные разработки.