Пьяные автомобилисты провалились под лед, решив покататься на Псковском озере

Двое пьяных мужчин отправились на Псковское озеро, решив покататься по замерзшей поверхности водоема, после чего автомобиль провалился под лед. Об этом сообщила пресс‐служба управления СК по Псковской области.

Водолазы сегодня утром извлекли из воды утонувшего

42-летнего

мужчину. Прибывшие на место спасатели обнаружили затопленный автомобиль. В данный момент следователи выясняют детали происшествия.

В марте представители региональной правоохранительной службы предупреждали население о запрете выхода на лед на крупных озерах Псковской области.

Происшествия на покрытых льдом водоемах происходят регулярно несмотря на призывы спасателей воздержаться от подобных прогулок. Накануне «360» сообщал о сахалинских рыбаках, которые оказались на отколовшейся льдине.