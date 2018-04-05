На улице Пушкинская в Ижевске автомобиль провалился в тротуар

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинская «газель» провалилась в тротуар. Случай произошел около 09:30 вблизи дома №46 по улице Лихвинцева.

Водитель встал на разгрузку продуктов. По его словам, на люк он не наезжал, под колесом оказался коллектор, вокруг которого размыло кладку.