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На улице Пушкинская в Ижевске автомобиль провалился в тротуар
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На улице Пушкинская в Ижевске автомобиль провалился в тротуар 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинская «газель» провалилась в тротуар. Случай произошел около 09:30 вблизи дома №46 по улице Лихвинцева.
Водитель встал на разгрузку продуктов. По его словам, на люк он не наезжал, под колесом оказался коллектор, вокруг которого размыло кладку.
«Специалисты выехали, обследуют на месте. Причины провала пока неизвестны. В дальнейшим будут приняты меры для устранения последствий», — рассказал журналисту «Сусанина» начальник управления благоустройства и транспорта городской администрации Артем Богданов.
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