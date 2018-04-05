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На границе с Башкирией отремонтируют «дорогу смерти»
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На границе с Башкирией отремонтируют «дорогу смерти» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Правительство Челябинской области вместе с Минтрансом запланировали реконструкцию участка федеральной трассы М-5. Ремонтировать будут дорогу на границе с Башкирией в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, которые состоятся в 2020 году.
— Трасса узкая, очень опасная и напряженная. Она требует ремонта. — сказал губернатор области Борис Дубровский.
В Башкирии также запланирована реконструкция «дороги смерти».
— По территории республики трасса проходит с 1281 по 1548 километр. Участок с 1480 по 1494 километр двухполосный, а примыкающий к нему отрезок имеет шесть полос. Это затрудняет движение на переходе от более широкой дороги к узкой, — рассказали в компании «Упрдор»
Сейчас трассу М-5 реконструируют — доводят до параметров современных нормативов. Это поможет сделать дорогу более безопасной и комфортной, к тому же увеличит пропускную способность.
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