Женщина-пассажир пострадала в ДТП в Петрозаводске 

Авария с произошла на набережной Варкауса в карельской столице. Два автомобиля столкнулись в карельской столице. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир одного из авто, сообщает ГИБДД Карелии.
Вчера, в среду 4 апреля, в Петрозаводске, в 07:55, в районе дома № 15 по набережной Варкауса, 54-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка автомобиля «Дэу», ей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются,
— говорится в сообщение ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru