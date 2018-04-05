В Саратовской области автомобиль врезался в фуру

В Саратовской области легковой автомобиль врезался в фуру, есть жертвы

Легковой автомобиль столкнулся с фурой в окрестностях Саратова, в результате три человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщили в четверг в ГИБДД по региону.

ДТП произошло в среду в 23.40 (22.40 мск) в Саратовском районе Саратовской области на 709-м километре автодороги Курск-Саратов.

"Водитель 34 лет, управляя автомобилем ВАЗ-21104, допустил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом… В результате ДТП водитель ВАЗа и двое его пассажиров 26 и 25 лет от полученных травм скончались на месте происшествия, еще двое его 24-летних пассажиров госпитализированы", — говорится в сообщении.