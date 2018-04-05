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В Саратовской области автомобиль врезался в фуру
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В Саратовской области легковой автомобиль врезался в фуру, есть жертвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль столкнулся с фурой в окрестностях Саратова, в результате три человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщили в четверг в ГИБДД по региону.
ДТП произошло в среду в 23.40 (22.40 мск) в Саратовском районе Саратовской области на 709-м километре автодороги Курск-Саратов.
"Водитель 34 лет, управляя автомобилем ВАЗ-21104, допустил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом… В результате ДТП водитель ВАЗа и двое его пассажиров 26 и 25 лет от полученных травм скончались на месте происшествия, еще двое его 24-летних пассажиров госпитализированы", — говорится в сообщении.
По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.
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