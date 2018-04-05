Четыре машины заблокировали проезд по Владимировской: пробка на полтора километра

Днём 5 апреля на Владимировской четыре автомобиля попали в ДТП — после на дороге образовалась пробка.

Во время аварии Nissan X-Trail влетел в забор возле дороги.

«Автомобиль «Нива» поворачивал по стрелке, навстречу нему летел Nissan X-Trail. У «Нивы» повреждение не значительные, у «Ниссана» при въезде в ограждение оторвало бампер, далее " Тойота разворачивалась по стрелке, а фура решила объехать «Ниву» по встречке и оторвала «Тойоте» задний бампер», — написал в редакцию НГС очевидец Николай Мошков.

Водитель «Ниссана» утверждает, по данным очевидца, что ехал на моргающий зелёный.