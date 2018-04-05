Двое детей пострадали на дорогах Балахны в минувшие сутки 

Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Балахне в минувшие сутки, 4 апреля. Одному из них потребвоалась госпитализация. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Около 7.45 на улице Коммунистической под колеса иномарки попал девятилетний школьник. Мальчик находился на улице без сопровождения взрослых и переходил дорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. В результате юного пешехода сбил автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 35-летний водитель с 15-летним стажем.
Попутным транспортом пострадавшего школьника доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили.
Аналогичный случай произошел на улице Дзержинского около 13.00. автомобиль «Рено» сбил 12-летнего школьника. Правда, на этот раз виноват оказался 58-летний водитель, так как школьник переходил проезжую часть в нужном месте, по нерегулируемому пешеходному переходу. На улице мальчик также находился без сопровождения взрослых. В настоящее время он находится в больнице.
Напомним, 30-летний мужчина попал под колеса «Лады» и получил сотрясение мозга.