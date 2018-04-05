Как не надо перестраиваться в крайний левый ряд

Водитель Ford на кольцевой дороге решил не мелочиться и, сразу после выезда на кольцо, перестроиться в крайний левый ряд. О том, что в таких случаях бывает полезно посмотреть в зеркала, он не подумал. Действительно, а зачем?

В результате жертвой его самонадеянности стала девушка на Volkswagen . Она до последнего пыталась избежать столкновения, но вышло лишь хуже: машина потеряла управление и врезалась в другой Volkswagen, который разбился об отбойник.

Как часто бывает в таких случаях, виновник всего этого беспорядка почти не пострадал. Зато снял видео в хорошем качестве, которое позволило определить его виновность.

Отдельно отметим мужество девушки: кроме крепкого словца в самом начале она не вымолвила ни звука.