Ещё
Как не надо перестраиваться в крайний левый ряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как не надо перестраиваться в крайний левый ряд 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Водитель Ford на кольцевой дороге решил не мелочиться и, сразу после выезда на кольцо, перестроиться в крайний левый ряд. О том, что в таких случаях бывает полезно посмотреть в зеркала, он не подумал. Действительно, а зачем?
В результате жертвой его самонадеянности стала девушка на Volkswagen. Она до последнего пыталась избежать столкновения, но вышло лишь хуже: машина потеряла управление и врезалась в другой Volkswagen, который разбился об отбойник.
Как часто бывает в таких случаях, виновник всего этого беспорядка почти не пострадал. Зато снял видео в хорошем качестве, которое позволило определить его виновность.
Отдельно отметим мужество девушки: кроме крепкого словца в самом начале она не вымолвила ни звука.
Авторамблер: последние новости
В Москве изменили режим работы светофоров Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi распродадут Восстановил невосстанавливаемое: как мастер преобразил списанный BMW X5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей138
Ford Kuga провалил краш-тест
Новый кроссовер Volkswagen Tayron замечен на тестах
Мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте5
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение