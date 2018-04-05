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Авария с двумя погибшими произошла в Сочи
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Авария с двумя погибшими произошла в Сочи 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
4 апреля в 20.20 на 11 км трассы в Красную поляну произошло ДТП. По предварительным сведениям, столкнулись два автомобиля — KIA и «Газель». Рядом с местом происшествия притормозила другая «Газель» с дорожными рабочими. Ехавшая следом «Нива» стала снижать скорость, но в нее на полном ходу влетел Mercedes.
В итоге этого крупного ДТП два пассажира, ехавшие в «Ниве», погибли. Еще два человека — водитель и пассажир"Газели" — были доставлены в больницу.
Все пострадавшие в аварии — местные жители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Известно, что вовремя столкновения одна из машин загорелась. Чтобы спасти людей из охваченного огнем автомобиля, спасатели использовали гидравлический инструмент, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
По факту ДТП идет проверка.
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