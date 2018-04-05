В Петербурге владельца иномарки обстреляли из газового пистолета

Накануне в Красносельском районе северной столицы России 42-летний владелец иномарки заявил в полицию, что на Ленинском проспекте его обстрелял из газового пистолета водитель другой автомашины, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

События развивались, по словам заявителя так: его иномарке преградил дорогу другой автомобиль, водитель которого затем вышел из машины, сломал стеклоочистители на импортной «тачке» и произвел выстрел в ее владельца.

Как выяснила полиция, прибывшая на место «разборки», воинственным участником дорожного движения оказался 40-летний неработающий петербуржец, у которого изъяли пистолет, газовые и штурмовые патроны. Процессуальное решение по поводу этого дорожного конфликта еще не принято.