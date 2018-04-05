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В аварии в Кетово чудом выжил пассажир легковой машины
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В аварии в Кетово чудом выжил пассажир легковой машины 

45.ru 31 минуту назад
Фото: 45.ru
В Кетовском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, около 2:30 на 238 километре автодороги «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 27-летний житель Оренбургской области на автомобиле Honda Prelude выехал на встречную полосу.
— На ней машина столкнулась с грузовым автомобилем Scania, за рулем которого был 39-летний житель Республики Татарстан. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщает отделение пропаганды УГИБДД России по Курганской области.
Водитель грузового автомобиля не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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