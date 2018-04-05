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На трассе «Курск — Саратов» насмерть разбились трое мужчин в «десятке»
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На трассе «Курск — Саратов» насмерть разбились трое мужчин в «десятке» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области на трассе вчера разбились три человека. Еще двое получили серьезные травмы. Как сообщили подробности АиФ-Саратов в областной ГИБДД, авария случилась в Саратовском районе за 20 минут до 24.00. По предварительной информации, на 709 км автодороги «Курск — Саратов» машина ВАЗ-21104 протаранила большегруз.
Молодой парень — 24-летний водитель, находясь за рулем ВАЗ-21104, не справился с управлением, и вылетел на встречную полосу, где врезался в большегруз «Вольво» с полуприцепом. 40-летний дальнобойщик не пострадал, а виновник авариии, плюс двое 25-ти и 26-ти летних пассажиров погибли на месте.
Из десятки «десятки» увезли в больницу еще двух 24 летних мужчин.
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