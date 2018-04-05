В КЧР пассажир «шестёрки» в ходе ссоры зарезал водителя

Убийство из-за неприязненных отношений произошло в Черкесске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по КЧР.

Известно, что 19-летний местный житель, находясь в салоне «ВАЗ-2106» поссорился со своим приятелем, находящимся за рулем автомобиля. Достав нож, злоймышленник нанес знакомому не менее трёх ударов в грудную клетку. От полученных ранений, водитель скончался в реанимации местной больницы.

Помимо участников конфликта, в машине находились еще трое пассажиров. Они и доставили потерпевшего в медучреждение.

Сейчас расследование дела продолжается.