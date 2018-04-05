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В КЧР пассажир «шестёрки» в ходе ссоры зарезал водителя
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В КЧР пассажир «шестёрки» в ходе ссоры зарезал водителя 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Убийство из-за неприязненных отношений произошло в Черкесске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по КЧР.
Известно, что 19-летний местный житель, находясь в салоне «ВАЗ-2106» поссорился со своим приятелем, находящимся за рулем автомобиля. Достав нож, злоймышленник нанес знакомому не менее трёх ударов в грудную клетку. От полученных ранений, водитель скончался в реанимации местной больницы.
Помимо участников конфликта, в машине находились еще трое пассажиров. Они и доставили потерпевшего в медучреждение.
Сейчас расследование дела продолжается.
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